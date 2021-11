7 випуск проєкту «Холостячка»-2 став справжньою перевіркою на сумісність Злати Огнєвіч і чоловіків. Крім того, що вони оселилися в одному будинку, їм довелося пройти тест від ведучого Григорія Решетника. Що Злата дізналася про чоловіків? І з ким її погляди на стосунки після проєкту найбільше збігаються? Читайте далі.

На 7 тижні проєкту «Холостячка»-2 чоловіки мали пройти тест на сумісність зі Златою. У такий спосіб ведучий Григорій Решетник вирішив перевірити збіг поглядів на життя Холостячки та претендентів на її серце. Запитання стосувалися побуту, інтересів і навіть… одруження. Хто з чоловіків готовий узяти шлюб уже через пів року після початку спільного життя, а хто взагалі не бачить сенсу в офіційному одруженні?

Крім того, Григорій запитав учасників, через скільки років стосунків вони хочуть дітей. Хто з чоловіків уже готовий стати батьком? І чиї відповіді повністю збіглися з думкою Злати?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

