У 7 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч попрощалася з Романом Васильєвим. Це стало несподіванкою для всіх, адже чоловіка вважали одним із головних претендентів на серце Холостячки. Чим запам’ятався його шлях на проєкті ― читайте далі.

З перших випусків проєкту «Холостячка»-2 Роман Васильєв був фаворитом Злати Огнєвіч. На Першій вечірці він підкорив героїню своєю появою та втіленням у життя її мрії. Тоді дівчина назвала його принцом на білому коні. У наступних випусках Роман зберігав за собою це звання і дивував Злату своєю ідеальністю.

Він демонстрував галантність, витонченість, романтичність і навіть майстерність у танці. У них збігалися інтереси та погляди на життя. Але що ховалося за всім цим? Злата так і не змогла відкрити для себе справжнього Романа.

Чим іще запам’ятався Роман Васильєв на проєкті «Холостячка»-2? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

