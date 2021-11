За останні два тижні четверо учасників залишили проєкт «Холостячка»-2. Із трьома з них Злата Огнєвіч попрощалася в 6 випуску. Героїня дізналася про чоловіків неприємну правду і не захотіла продовжувати з ними стосунки. Пропонуємо вам згадати їхній шлях на проєкті.

На 6 тижні «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч попрощалася відразу з трьома чоловіками. Ними стали Влад Ясько, Вінченцо Дулепа та Роман Свечкоренко. Чим запам’ятався їхній шлях на проєкті?

Влад Ясько до участі в реаліті підійшов з усією відповідальністю. Чоловік довго готувався та вивчав інтереси Злати. Він як ніхто інший дивував Холостячку сюрпризами, але перевірка поліграфом стала для нього крапкою на проєкті.

Вінченцо Дулепа прилетів підкорювати Злату з далекого Лондона. Чоловік завжди дивував інших своєю ексцентричністю. Але в якийсь момент Злата помітила за вчинками Вінченцо акторську гру. Вона не змогла розвіяти сумніви щодо учасника і відправила його додому.

Та найболючішим для Злати стало прощання з Романом Свечкоренком. За час проєкту він став справжнім фаворитом, і його вибуття шокувало всіх. Дивіться просто зараз його шлях на реаліті «Холостячка»-2.

