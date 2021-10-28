6-й тиждень проєкту «Холостячка»-2 став відкриттям для Злати Огнєвіч. Виявилося, що далеко не всі чоловіки насправді такі, якими хочуть здаватися. Одним із найбільших розчарувань для Холостячки став Влад Ясько. Злата дізналася, що можливі мотиви його участі у проєкті були зовсім не романтичними. Що розповів сам Влад про свою підготовку до «Холостячки»-2 ― читайте далі.

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У 6 випуску «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч дізналася неприємні подробиці про Влада Яська, і він вирушив додому. Героїня втратила довіру до чоловіка і вирішила, що він прийшов на проєкт лише заради піару.

Сам Влад заперечував це. Але з іншими чоловіками він ділився, що заздалегідь готувався до реаліті та залучив до цього цілу команду. Крім того, поліграф підтвердив, що Влад дізнавався в учасників першого сезону «Холостячки», як йому довше протриматися на проєкті.

Як іще чоловік готувався до реаліті? Кого тут називають «трійкою подружок»? І хто крім Влада будує стратегії з просування на проєкті?

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Video: Як Влад Ясько готувався до проєкту «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 6 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

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