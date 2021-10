6-й тиждень проєкту «Холостячка»-2 став відкриттям для Злати Огнєвіч. Виявилося, що далеко не всі чоловіки насправді такі, якими хочуть здаватися. Одним із найбільших розчарувань для Холостячки став Влад Ясько. Злата дізналася, що можливі мотиви його участі у проєкті були зовсім не романтичними. Що розповів сам Влад про свою підготовку до «Холостячки»-2 ― читайте далі.

Більше на тему: Чуттєвість і пристрасть: бекдроп Злати Огнєвіч та учасників «Холостячки»-2

У 6 випуску «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч дізналася неприємні подробиці про Влада Яська, і він вирушив додому. Героїня втратила довіру до чоловіка і вирішила, що він прийшов на проєкт лише заради піару.

Сам Влад заперечував це. Але з іншими чоловіками він ділився, що заздалегідь готувався до реаліті та залучив до цього цілу команду. Крім того, поліграф підтвердив, що Влад дізнавався в учасників першого сезону «Холостячки», як йому довше протриматися на проєкті.

Як іще чоловік готувався до реаліті? Кого тут називають «трійкою подружок»? І хто крім Влада будує стратегії з просування на проєкті?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Хто стане новим Холостяком?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.