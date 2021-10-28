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Как Влад Ясько готовился к проекту «Холостячка»-2

28.10.2021

6-я неделя проекта «Холостячка»-2 стала открытием для Златы Огневич. Оказалось, что далеко не все мужчины на самом деле такие, какими хотят казаться. Одним из наибольших разочарований для Холостячки стал Влад Ясько. Злата узнала, что возможные мотивы его участия в проекте были совсем не романтическими. Что рассказал сам Влад о своей подготовке к «Холостячке»-2 ― читайте далее.

влад ясько

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В 6 выпуске «Холостячки»-2 Злата Огневич открыла нелицеприятные подробности о Владе Ясько, и он отправился домой. Героиня утратила доверие к мужчине и посчитала, что он пришел на проект только ради пиара.

Сам Влад отрицал это. Но с другими мужчинами он делился, что заранее готовился к реалити и привлек к этому целую команду. Кроме того, полиграф подтвердил, что Влад узнавал у участников первого сезона «Холостячки», как ему подольше продержаться на проекте. 

Как еще мужчина готовился к реалити? Кого здесь называют «тройкой подружек»? И кто кроме Влада строит стратегии по продвижению на проекте?

Узнайте прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Как Влад Ясько готовился к проекту «Холостячка»-2

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 6 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

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