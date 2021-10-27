12 сезону проекта «Холостяк» быть! Это своим постом в Instagram подтвердил неизменный ведущий романтического реалити Григорий Решетник. 26 октября начались съемки 12 сезона проекта. Кто же станет новым Холостяком?

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Вчерашний пост Григория Решетника взорвал сеть. 26 октября начались съемки 12 сезона проекта «Холостяк», о чем ведущий реалити рассказал на своей странице в Instagram. Зрители затаили дыхание. Кто же станет новым Холостяком?

В комментариях к посту пользователи сети предположили, что им может стать Эктор Хименес-Браво, Виталий Козловский, Артем Милевский, Макс Барских, Евгений Клопотенко и даже участник первого сезона «Холостячки» Алексей Тригубенко. Экс-Холостяк Михаил Заливако также не смог пройти мимо и предположил, что новым героем проекта станет сам Михаил Поплавский.

Угадали ли зрители? Есть ли среди предложенных кандидатов имя нового Холостяка?

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