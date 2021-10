12 сезону проєкту «Холостяк» бути! Це своїм постом в Instagram підтвердив незмінний ведучий романтичного реаліті Григорій Решетник. 26 жовтня розпочалося знімання 12 сезону проєкту. Хто ж стане новим Холостяком?

Учорашній пост Григорія Решетника підірвав мережу. 26 жовтня почалося знімання 12 сезону проєкту «Холостяк», про що ведучий реаліті розповів на своїй сторінці в Instagram. Глядачі затамували подих. Хто ж стане новим Холостяком?

У коментарях до посту користувачі мережі припустили, що ним може стати Ектор Хіменес-Браво, Віталій Козловський, Артем Мілевський, Макс Барських, Євген Клопотенко та навіть учасник першого сезону «Холостячки» Олексій Тригубенко. Екс-Холостяк Михайло Заливако також не зміг пройти повз і припустив, що новим героєм проєкту стане сам Михайло Поплавський.

Чи вгадали глядачі? І чи є серед запропонованих кандидатів ім’я нового Холостяка?

Ви дізнаєтеся це зовсім скоро! Стежте за новинами СТБ.

