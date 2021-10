Музика і перевірка поліграфом: як пройшов 6 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

У 6 випуску 2 сезону «Холостячки» Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своїм життям. Учасники реаліті змогли розділити з героїнею її творчі будні. Але в процесі щодо декого з них у Злати закралися сумніви. І як виявилося, недарма! Яка правда відкрилася дівчині і чим іще запам’ятався 6 тиждень проєкту «Холостячка»-2 ― читайте в матеріалі.

У 6 випуску проєкту «Холостячка»-2 чоловіки пізнали Злату Огнєвіч з абсолютно іншого боку. Учасники реаліті змогли на собі відчути ритм життя співачки.

Цього тижня першими на побачення з Холостячкою вирушили Андрій Хветкевич і Вінченцо Дулепа. Чоловіки не тільки побачили, як відбувається знімання відеороликів Злати, а й стали частиною творчого процесу.

Чуттєвість і пристрасть поглинули весь знімальний майданчик, але у плани втрутилася погода. Під час дощу учасники змогли ближче поспілкуватися з Холостячкою.

Вінченцо взяв ініціативу у свої руки і попросив Андрія залишити їх зі Златою наодинці. Чоловік подарував Холостячці подарунок і розповів про свої почуття, але у дівчини з’явилися сумніви щодо його щирості.

Андрій на індивідуальному спілкуванні зі Златою був чеснішим і зізнався, що останнім часом дуже хоче дітей. Він розповів про свої минулі стосунки і поділився з Холостячкою своїм болем.

Наступними на групове побачення вирушили Влад Ясько, Максим Тарапата і Олег Плахотнюк. Холостячка познайомила чоловіків зі своєю музичною командою.

Учасники побували на справжньому виступі Злати Огнєвіч. Вона запалила серця глядачів своїми піснями, а чоловіки в цей момент підтримували її за допомогою плакатів і танців.

Після виступу Олег захотів поспілкуватися з Холостячкою наодинці. Він підготував для неї сюрприз ― мультфільм про їхню спільну історію. Злата оцінила подарунок, і пара знайшла точки дотику.

Наступним був Влад. Під час індивідуального спілкування чоловік зміг розкритися трохи більше, але своїми міркуваннями на тему стосунків трохи збентежив Холостячку і зародив у її серці сумніви.

Побачення мало несподіваний фінал, адже Злата попросила Максима допомогти їй відвезти речі до неї… додому. Чоловік зміг побачити Холостячку в абсолютно незвичній обстановці. Він приготував дівчині сюрприз і подарував їй масаж ніг. Затишок дому полонив обох, і Максим зізнався, що закохується в Злату. Чоловік не стримався і вперше поцілував Холостячку. Дівчина відповіла йому взаємністю.

Індивідуальне побачення цього тижня дісталося тільки Роману Свечкоренку. Разом зі Златою чоловік зайнявся аеростретчингом, а потім пара вирушила на релаксаційний масаж.

Роман поспілкувався з Холостячкою наодинці і дізнався, як проходить її звичний день. Пізніше він сам спробував зробити дівчині масаж. Зустріч закінчилася вечерею, під час якої Злата і Роман змогли пізнати одне одного ближче.

Незважаючи на всю романтику, Холостячку весь тиждень мучили сумніви стосовно щирості деяких учасників проєкту. Тому ведучий Григорій Решетник вирішив допомогти дівчині зрозуміти справжні наміри чоловіків. Він запропонував Владу Яську, Андрію Задворному і Роману Свечкоренку пройти перевірку на детекторі брехні. Таких відповідей від чоловіків не очікував ніхто!

Виявилося, що Роман усе ще… одружений. А Влад, можливо, перебуває у стосунках зі своєю колишньою дівчиною. Правда шокувала Холостячку! Поліграф підтвердив, що Андрій закоханий у Злату і хоче створити з нею стосунки. Та одне питання все ж збентежило її: Андрій сказав, що не мав стосунків з іншими дівчатами під час проєкту, і це виявилося… брехнею.

Невже Андрій зрадив Злату? Чи зможуть чоловіки виправдати себе? Чи повірить їм Холостячка? І хто залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся у повному 6 випуску проєкту «Холостячка»-2.

