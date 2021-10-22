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Чи пройдуть чоловіки тест на знання Злати Огнєвіч?

22.10.2021

Уже сьогодні о 19:00 відбудеться прем’єра найскандальнішого 6 випуску проєкту «Холостячка»-2. Перш ніж знову поринути у вир пристрастей романтичного реаліті, пропонуємо вам познайомитися ближче з головною Холостячкою країни. Наскільки добре чоловіки знають Злату Огнєвіч? І хто не зможе відповісти на запитання про неї?

злата огневич

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У 5 випуску проєкту «Холостячка»-2 на учасників чекав справжній турнір. Чоловіки повинні були проявити не тільки свою силу, а й інтелект. Одним із завдань турніру був тест на знання… Злати Огнєвіч. Чоловіки мали відповісти на кілька запитань про дитинство, роботу і вподобання Холостячки. Чи всі впоралися з цим завданням? І хто найбільш обізнаний про життя Злати?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Video: Чи пройдуть чоловіки тест на знання Злати Огнєвіч?

Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відео Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

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