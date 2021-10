Чи пройдуть чоловіки тест на знання Злати Огнєвіч?

Уже сьогодні о 19:00 відбудеться прем’єра найскандальнішого 6 випуску проєкту «Холостячка»-2. Перш ніж знову поринути у вир пристрастей романтичного реаліті, пропонуємо вам познайомитися ближче з головною Холостячкою країни. Наскільки добре чоловіки знають Злату Огнєвіч? І хто не зможе відповісти на запитання про неї?

Більше на тему: Які приголомшливі одкровення готує 6 випуск проєкту «Холостячка»-2?

У 5 випуску проєкту «Холостячка»-2 на учасників чекав справжній турнір. Чоловіки повинні були проявити не тільки свою силу, а й інтелект. Одним із завдань турніру був тест на знання… Злати Огнєвіч. Чоловіки мали відповісти на кілька запитань про дитинство, роботу і вподобання Холостячки. Чи всі впоралися з цим завданням? І хто найбільш обізнаний про життя Злати?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Перший поцілунок на проєкті «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.