Які приголомшливі одкровення готує 6 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Уже цієї п’ятниці, 22 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень буде сповнений чарівних побачень і… скандальних зізнань. Яка інформація про учасників реаліті шокує Злату Огнєвіч? І чим іще запам’ятається 6 випуск? Читайте далі.

У 6 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомить учасників реаліті зі своєїм професійним життям. У них буде можливість на собі відчути, як це ― бути в стосунках зі співачкою. Чи всі зможуть прийняти темп життя Холостячки? І кому з чоловіків пощастить побувати у Злати вдома?

Крім того, 6 тиждень готує скандальне викриття деяких учасників, адже всі вони пройдуть перевірку… на детекторі брехні. Правда повністю змінить стосунки Злати з претендентами на її серце! Хто з чоловіків виявиться одруженим? Хто зрадив дівчину під час знімань проєкту? І що ще вони приховують від Холостячки?

Час зривати маски!

Дізнайтеся всю правду про учасників проєкту «Холостячка»-2 вже завтра о 19:00 на СТБ. Не пропустіть!

