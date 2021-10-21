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Які приголомшливі одкровення готує 6 випуск проєкту «Холостячка»-2?

21.10.2021

Уже цієї п’ятниці, 22 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень буде сповнений чарівних побачень і… скандальних зізнань. Яка інформація про учасників реаліті шокує Злату Огнєвіч? І чим іще запам’ятається 6 випуск? Читайте далі.

холостячка

Більше на тему: Якими талантами дивували Злату Огнєвіч учасники проєкту «Холостячка»-2

У 6 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомить учасників реаліті зі своєїм професійним життям. У них буде можливість на собі відчути, як це ― бути в стосунках зі співачкою. Чи всі зможуть прийняти темп життя Холостячки? І кому з чоловіків пощастить побувати у Злати вдома?

Крім того, 6 тиждень готує скандальне викриття деяких учасників, адже всі вони пройдуть перевірку… на детекторі брехні. Правда повністю змінить стосунки Злати з претендентами на її серце! Хто з чоловіків виявиться одруженим? Хто зрадив дівчину під час знімань проєкту? І що ще вони приховують від Холостячки?

Час зривати маски!

Дізнайтеся всю правду про учасників проєкту «Холостячка»-2 вже завтра о 19:00 на СТБ. Не пропустіть!

Video: Які приголомшливі одкровення готує 6 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 6 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 6 випуск від 22.10.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

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