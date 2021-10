Якими талантами дивували Злату Огнєвіч учасники проєкту «Холостячка»-2

Уже цієї п’ятниці, 22 жовтня, на телеканалі СТБ відбудеться 6 випуск романтичного реаліті «Холостячка»-2. Напередодні його виходу пропонуємо вам познайомитися з учасниками проєкту і Златою Огнєвіч трохи ближче та згадати, як пройшов конкурс талантів на четвертому тижні. Чим чоловіки дивували Холостячку? І який талант продемонструвала сама Злата? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ. Ви будете здивовані!

Конкурс талантів став неймовірним відкриттям артистизму і харизми учасників проєкту «Холостячка»-2. Чоловіки готувалися до нього цілий тиждень, щоб підкорити Злату Огнєвіч своєю креативністю. На що вони тільки не йшли: співали, танцювали, боролися і навіть пророкували Холостячці майбутнє.

Олег Плахотнюк, наприклад, здивував усіх своєю пародією на Елвіса Преслі.

Максим Тарапата захопив героїню не тільки своїм знанням китайської мови, а й танцювальними здібностями.

Роман Васильєв не побоявся зайти на поле Злати Огнєвіч і здивував піснею, написаною на її музику.

Вінченцо Дулепа захопив усіх своїми атлетичними здібностями.

А Васко Младенов дивував Холостячку справжніми фокусами.

Вишенькою на торті став виступ самої Злати Огнєвіч. Виявилося, що Холостячка не тільки чарівно співає, а ще й чудово рухається. Її танець підкорив серця всіх чоловіків у залі.

