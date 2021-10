Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Добіг кінця 5 тиждень на проєкті «Холостячка»-2. Для деяких учасників він став справжньою казкою на сонячному Кіпрі, а для деяких ― виходом із зони комфорту і тугою за Златою Огнєвіч. Якими потаємними думками ділилися цього тижня чоловіки з героїнею? Пропонуємо вашій увазі відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед п’ятою Церемонією троянд.

