Добіг кінця 5 тиждень на проєкті «Холостячка»-2. Для деяких учасників він став справжньою казкою на сонячному Кіпрі, а для деяких ― виходом із зони комфорту і тугою за Златою Огнєвіч. Якими потаємними думками ділилися цього тижня чоловіки з героїнею? Пропонуємо вашій увазі відеозвернення учасників «Холостячки»-2 перед п’ятою Церемонією троянд.

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Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед п’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 5 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

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