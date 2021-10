Острів кохання і турнір: як пройшов 5 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

У 5 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч перевіряла фізичні можливості й інтелект чоловіків. Кращі з них вирушили з дівчиною в незабутню подорож… на Кіпр. Там на героїню чекали справжня романтика, тепло і перший поцілунок на проєкті. Чим запам’ятався 5 випуск ― читайте далі.

На п’ятому тижні проєкту «Холостячка»-2 чоловіки стали учасниками справжнього турніру. Вони повинні були проявити не тільки свою силу, а й інтелект. На шляху до Злати Огнєвіч їм потрібно було пройти 8 завдань ― 4 на силу і 4 на кмітливість. Відповідно учасники розділилися на 2 групи: силачів та інтелектуалів. Чоловік, який першим долав усі перешкоди, міг узяти собі бутоньєрку. Ще одним призом від Злати були побачення. Однак якщо учасник брав бутоньєрку, розраховувати на побачення він уже не міг.

Першими пройти випробування спробувала група інтелектуалів. До неї увійшли Андрій Хветкевич, Роман Васильєв, Влад Ясько, Максим Тарапата і Андрій Задворний. Вони успішно пройшли всі випробування. Бутоньєрку захотів узяти тільки Максим, інші обрали шанс на побачення.

Другими випробування проходили Олег Плахотнюк, Олександр Борзенко, Роман Свечкоренко, Вінченцо Дулепа і Дмитро Шевченко. Вони проявили свої силові здібності. Від побачення з Холостячкою ніхто з чоловіків відмовлятися не захотів, тому друга бутоньєрка залишилася на своєму місці.

Відтак Злата визначилася, хто піде з нею на побачення цього тижня. Для першої зустрічі Холостячка обрала Олександра, для другої ― Андрія та Дмитра. Вони вчотирьох вирушили на Кіпр.

На індивідуальному побаченні Злата і Олександр підкорювали гірські ущелини острова. Чоловік був дуже турботливим і буквально носив дівчину на руках. Олександр розповів Холостячці більше про свою роботу і особисте. Вони вирушили в маленьке село, де на Злату чекав ще один сюрприз: разом вони мали приготувати місцеву страву ― шушуку.

Після цього пара вирушила на романтичну вечерю до місцевої таверни. Вечір завершився традиційною музикою і танцями.

Далі на побачення з Холостячкою вирушили Дмитро та Андрій. Разом вони поїхали на віслючу ферму, де чоловіки мали пройти випробування від її власника. Учасник, який отримував найбільше балів, міг продовжити спілкування з Холостячкою. Вони збирали для дівчини букети, приручали віслюків, готували місцеву страву і танцювали традиційний кіпрський танець.

За результатами всіх випробувань у чоловіків була нічия, і вони обидва вирушили на романтичну зустріч зі Златою.

Першим ініціативу проявив Дмитро. Він повів Холостячку на індивідуальне спілкування. Наодинці чоловік відкрився із зовсім іншого боку і розповів Златі про свої почуття. Романтика охопила обох, і Дмитро першим на проєкті поцілував Холостячку.

Далі на індивідуальне спілкування з дівчиною вирушив Андрій. Він не був таким же відкритим, як Дмитро, і не відповів Златі на всі її запитання, однак теж зізнався у своїх почуттях. Андрій вирішив узяти ініціативу в свої руки і поцілував Холостячку.

Однак на цьому сюрпризи не закінчилися. Хтось із учасників сам прилетів на Кіпр, щоб запросити Злату на побачення. Таємничим чоловіком виявився Роман. Вони вирушили досліджувати підводний світ острова.

Пара здійснила разом романтичне занурення і потім політала на флайборді. Наприкінці дня на них чекала романтична вечеря. Чоловік зізнався, що Злата йому дуже подобається. Він розповів більше про себе і минулі стосунки.

Чи розвіялися після цього сумніви Злати щодо Романа? Як закінчилося їхнє побачення? Чим іще запам’ятався 5 тиждень проєкту? І хто залишив романтичне реаліті?

Дізнайтеся в повному 5 випуску проєкту «Холостячка»-2.

