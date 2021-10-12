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Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

12.10.2021

Відеозвернення відіграють важливу роль у спілкуванні учасників «Холостячки»-2 зі Златою Огнєвіч. Нерідко чоловіки розкривають у них свої найпотаємніші думки і почуття. Пропонуємо вам подивитися останні відеозвернення учасників романтичного реаліті і пізнати їх трохи ближче.

холостячка

Відеозвернення Олександра Борзенка

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Андрія Хветкевича

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Олега Плахотнюка

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Дмитра Шевченка

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Романа Свечкоренка

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Максима Тарапати

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Романа Васильєва

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Васко Младенова

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Вінченцо Дулепи

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Влада Яська

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Відеозвернення Андрія Задворного

Video: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 4 випуск. Дивіться відеозвернення Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 в 4 випуску?

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