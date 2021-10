Відеозвернення відіграють важливу роль у спілкуванні учасників «Холостячки»-2 зі Златою Огнєвіч. Нерідко чоловіки розкривають у них свої найпотаємніші думки і почуття. Пропонуємо вам подивитися останні відеозвернення учасників романтичного реаліті і пізнати їх трохи ближче.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 в 4 випуску?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.