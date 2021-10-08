Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 в 4 випуску?
4 тиждень був сповнений творчості та експериментів. Злата Огнєвіч змогла відкрити для себе чоловіків із зовсім іншого боку. Проте з кимось із них Холостячка так і не побачила спільного майбутнього. Хто ж залишив романтичне реаліті «Холостячка»-2 в 4 випуску ― читайте в матеріалі.
Ще під час побачення проєкт залишив Богдан Коломейко. Чоловік знову показав себе з поганого боку, і Холостячка попрощалася з ним.
А ось на самій Церемонії сталося те, чого ніхто не очікував. За крок до вильоту опинився фаворит минулих тижнів Роман Васильєв. Злата дала йому останній шанс.
«Ти занадто намагаєшся бути ідеальним. Я хочу бачити тебе справжнього», ― сказала чоловікові Холостячка.
Залишив цього тижня проєкт Васко Младенов.
«Ти дуже позитивний і милий, дуже творчий. Але наше спілкування було трохи більше дружнім, ніж романтичним. На побаченні я попросила тебе вийти з френдзони, але хімії так і не вийшло. Пробач, у мене немає для тебе троянди», ― чесно зізналася Холостячка.
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