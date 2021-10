4 тиждень був сповнений творчості та експериментів. Злата Огнєвіч змогла відкрити для себе чоловіків із зовсім іншого боку. Проте з кимось із них Холостячка так і не побачила спільного майбутнього. Хто ж залишив романтичне реаліті «Холостячка»-2 в 4 випуску ― читайте в матеріалі.

Ще під час побачення проєкт залишив Богдан Коломейко. Чоловік знову показав себе з поганого боку, і Холостячка попрощалася з ним.

А ось на самій Церемонії сталося те, чого ніхто не очікував. За крок до вильоту опинився фаворит минулих тижнів Роман Васильєв. Злата дала йому останній шанс.

Залишив цього тижня проєкт Васко Младенов.

Більше на тему: Бої без правил і магія: чим чоловіки дивували Злату Огнєвіч на 4 тижні «Холостячки»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.