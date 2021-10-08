4 тиждень був сповнений творчості та експериментів. Злата Огнєвіч змогла відкрити для себе чоловіків із зовсім іншого боку. Проте з кимось із них Холостячка так і не побачила спільного майбутнього. Хто ж залишив романтичне реаліті «Холостячка»-2 в 4 випуску ― читайте в матеріалі.

Ще під час побачення проєкт залишив Богдан Коломейко. Чоловік знову показав себе з поганого боку, і Холостячка попрощалася з ним.

А ось на самій Церемонії сталося те, чого ніхто не очікував. За крок до вильоту опинився фаворит минулих тижнів Роман Васильєв. Злата дала йому останній шанс.

«Ти занадто намагаєшся бути ідеальним. Я хочу бачити тебе справжнього», ― сказала чоловікові Холостячка.

Залишив цього тижня проєкт Васко Младенов.

«Ти дуже позитивний і милий, дуже творчий. Але наше спілкування було трохи більше дружнім, ніж романтичним. На побаченні я попросила тебе вийти з френдзони, але хімії так і не вийшло. Пробач, у мене немає для тебе троянди», ― чесно зізналася Холостячка.

Більше на тему: Бої без правил і магія: чим чоловіки дивували Злату Огнєвіч на 4 тижні «Холостячки»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.