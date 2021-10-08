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Кто покинул проект «Холостячка»-2 в 4 выпуске?

08.10.2021

4 неделя была полна творчества и экспериментов. Злата Огневич смогла открыть для себя мужчин с совершенно другой стороны. Но с кем-то из них Холостячка так и не увидела совместного будущего. Кто же покинул романтическое реалити «Холостячка»-2 в 4 выпуске ― читайте в материале.

холостячка

Еще во время свидания проект покинул Богдан Коломейко. Мужчина снова показал себя с плохой стороны, и Холостячка попрощалась с ним.

А вот на самой Церемонии произошло то, чего не ожидал никто. За шаг до вылета оказался фаворит прошлых недель Роман Васильев. Злата дала ему последний шанс.

«Ты слишком стараешься быть идеальным. Я хочу видеть тебя настоящего», ― сказала мужчине Холостячка.

холостячка

Покинул на этой неделе проект Васко Младенов.

«Ты очень позитивный и милый, очень творческий. Но наше общение было чуть более дружеским, чем романтичным. На свидании я попросила тебя выйти из френдзоны, но химии так и не случилось. Прости, у меня нет для тебя розы», ― честно призналась Холостячка.

холостячка

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