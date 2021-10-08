В 4 выпуске романтического реалити «Холостячка»-2 мужчины показали себя с совершенно другой стороны. Участники имели возможность продемонстрировать Злате Огневич свои таланты, артистизм и креативность. Кто смог растопить сердце Холостячки, а кто лишь огорчил девушку и отправился домой прямо со свидания? И чем еще запомнился 4 выпуск «Холостячки»-2? Читайте в материале.

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В начале 4 недели на проект вернулся полицейский Александр Борзенко. Мужчина пригласил Злату Огневич на свидание. Он познакомил ее с тонкостями своей работы: взял с собой на патрулирование и наглядно показал, как задерживает преступников.

После экстремального свидания пара насладилась романтическим ужином. Холостячка призналась, что после долгой разлуки соскучилась по Александру, и вручила ему бутоньерку.

Далее приглашение на свидание получили Васко Младенов и Роман Свечкоренко. Они отправились в Театр теней. Мужчинам предстояло вместе со Златой в танце передать историю любви. Конкуренция, ревность и настоящий накал страстей сопровождали всю репетицию.

Свидание продолжилось в ресторане. На индивидуальном общении со Златой Роман рассказал больше о себе и своем прошлом. Васко посвятил Холостячке стихотворение и поделился планами на совместное будущее. Бутоньерку в конце вечера не получил ни один из мужчин, ведь им еще предстояло продемонстрировать свой номер перед зрителями.

На этой неделе Злату ожидало еще одно свидание. Она пригласила Богдана. Но внезапно к ним присоединился и Максим, который победил в конкурсе видеообращений на 3 неделе. Они поехали кататься на гидрофойлах.

Максим проявил инициативу и первым отправился покорять волны с Холостячкой. Богдан во время катания слишком увлекся процессом и даже не заметил, как Злата упала с доски и начала тонуть. На помощь ей пришел Максим.

Кроме того, Богдан плохо отзывался о других участниках и показал себя с нелицеприятной стороны. В итоге бутоньерку получил Максим, а вот с Богданом девушка попрощалась прямо на свидании.

В конце недели всех участников ожидал конкурс талантов. Начался он с номера Златы, Васко и Романа, поставленного во время свидания в Театре теней. В конце выступления бутоньерку прямо на сцене получил Роман.

После этого неожиданно появился маг, который предсказал Злате будущее на картах Таро. Под балахоном скрывался Андрей Хветкевич.

Далее на сцене разыгралась ожесточенная схватка между Дмитрием и Александром. Мужчины поразили всех своим постановочным боем.

Роман Васильев удивил Злату песней, написанной на ее музыку.

Но лучшим номером Холостячка признала стендап Андрея Задворного. За него он получил бутоньерку.

Чем еще удивляли мужчины Злату Огневич на конкурсе талантов? И кто покинул реалити на Церемонии роз? Узнайте в полном 4 выпуске проекта «Холостячка»-2.

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