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Чем увлекаются Злата Огневич и участники «Холостячки»-2

07.10.2021

3 выпуск «Холостячки»-2 был посвящен хобби Златы Огневич и участников проекта. Благодаря знакомству с увлечениями девушки мужчины смогли лучше ее узнать, ведь не зря говорят, что общие интересы сближают. Какие необычные хобби у главной Холостячки страны и претендентов на ее сердце ― читайте в материале.

холостячка

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На 3 неделе проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич призналась, что ее главными увлечениями являются горы и рыбалка. Девушка рассказала, что она любит как спокойную рыбалку, так и рыбалку во время небольшого шторма. Кроме того Злата давно мечтает совершить треккинг вокруг Аннапурны, и для нее важно, чтобы избранник разделял ее интересы.

Олег Плахотнюк рассказал, что его увлечением является регби. Он мастер спорта в этой дисциплине.

Страстью Андрея Задворного является небо. Мужчина признался, что у него страх высоты, но он постоянно борется с ним.

А вот у Романа Свечкоренко увлечение оказалось очень необычным.

Чем увлекаются Роман и другие участники проекта «Холостячка» ― узнайте прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Чем увлекаются Злата Огневич и участники «Холостячки»-2

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