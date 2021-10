3 випуск «Холостячки»-2 був присвячений хобі Злати Огнєвіч та учасників проєкту. Завдяки знайомству із захопленнями дівчини чоловіки змогли краще її пізнати, адже не дарма кажуть, що спільні інтереси зближують. Які незвичайні хобі в головної Холостячки країни і претендентів на її серце ― читайте в матеріалі.

На 3 тижні проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зізналася, що її головними захопленнями є гори і риболовля. Дівчина розповіла, що вона любить як спокійну риболовлю, так і риболовлю під час невеликого шторму. Крім того Злата давно мріє здійснити трекінг навколо Аннапурни, і для неї важливо, щоб обранець поділяв її інтереси.

Олег Плахотнюк розповів, що його захопленням є регбі. Він майстер спорту в цій дисципліні.

Пристрастю Андрія Задворного є небо. Чоловік зізнався, що в нього страх висоти, але він постійно бореться з ним.

А ось у Романа Свечкоренка захоплення виявилося дуже незвичайним.

Чим захоплюються Роман та інші учасники проєкту «Холостячка» ― дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

