Чим захоплюються Злата Огнєвіч та учасники «Холостячки»-2
3 випуск «Холостячки»-2 був присвячений хобі Злати Огнєвіч та учасників проєкту. Завдяки знайомству із захопленнями дівчини чоловіки змогли краще її пізнати, адже не дарма кажуть, що спільні інтереси зближують. Які незвичайні хобі в головної Холостячки країни і претендентів на її серце ― читайте в матеріалі.
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На 3 тижні проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зізналася, що її головними захопленнями є гори і риболовля. Дівчина розповіла, що вона любить як спокійну риболовлю, так і риболовлю під час невеликого шторму. Крім того Злата давно мріє здійснити трекінг навколо Аннапурни, і для неї важливо, щоб обранець поділяв її інтереси.
Олег Плахотнюк розповів, що його захопленням є регбі. Він майстер спорту в цій дисципліні.
Пристрастю Андрія Задворного є небо. Чоловік зізнався, що в нього страх висоти, але він постійно бореться з ним.
А ось у Романа Свечкоренка захоплення виявилося дуже незвичайним.
Чим захоплюються Роман та інші учасники проєкту «Холостячка» ― дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.
Video: Чим захоплюються Злата Огнєвіч та учасники «Холостячки»-2
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