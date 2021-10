Цього тижня чоловіки отримали незвичайне завдання для відеозвернень ― записати гумористичне повідомлення для Злати Огнєвіч. Оскільки за найкраще звернення призначався приз, учасники підійшли до завдання з усією своєю креативністю. Як же чоловіки знімали свої відеозвернення ― читайте далі.

Наприкінці 3 тижня ведучий Григорій Решетник попросив усіх чоловіків записати гумористичні відеозвернення для Злати, щоб подарувати їй усмішку. Переможець отримає можливість приєднатися до будь-якого побачення або позбутися конкурентів на груповому побаченні.

Не дивно, що за такий цінний приз розгорнулася справжня боротьба. Чоловіки пустили в хід усі свої здібності, щоб розвеселити Злату. Вони жартували, пародіювали і навіть жонглювали.

Дивіться просто зараз, як учасники «Холостячки»-2 знімали відеозвернення, в ексклюзивному матеріалі СТБ.

