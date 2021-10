Павло Богда: шлях на проєкті «Холостячка»

Павло Богда з’явився на Першій вечірці, напевно, ефектніше за всіх. Але так само несподівано він і залишив проєкт. Злата Огнєвіч попрощалася з ним просто на побаченні. Пропонуємо вам ближче познайомитися з Павлом і згадати його шлях на проєкті «Холостячка»-2.

Каскадер Павло Богда завжди впевнений і безстрашний на своїй роботі. Проте в романтичних стосунках він зовсім інакший. У чоловіка ще ніколи не було серйозних стосунків, і спробувати створити їх він хотів зі Златою Огнєвіч.

На індивідуальному побаченні Павло вражав Холостячку елементами зі своєї роботи. Дівчина літала на тросі і вправлялася в сценічному бою, як справжня каскадерка.

Однак під час вечері у Павла і Злати зайшла розмова про стосунки після проєкту. Чоловік зізнався, що він найбільш нереалізований з усіх учасників і хоче розібратися в собі. Злата побачила, що їхні цілі на майбутнє не збігаються, і відправила його додому, не чекаючи Церемонії троянд.

Що ще розповів про себе Павло, і чим він запам’ятався на проєкті? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

