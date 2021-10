З ким Злата Огнєвіч попрощалася на 3 Церемонії троянд?

Третя Церемонія почалася зі спілкування Злати і Максима. Чоловік розповів Холостячці неприємні подробиці своїх минулих стосунків, чим трохи збентежив дівчину. Чи не втратить Максим Тарапата свій шанс залишитися на проєкті? Який сюрприз приготував Влад Ясько? І хто залишить реаліті ― читайте далі.

Перед Церемонією Влад приготував Златі сюрприз ― він подарував їй те, про що вона мріяла в дитинстві: тамагочі, ляльку Барбі і синтезатор. Допомогла йому в цьому сестра Холостячки. Чоловік здивував і зворушив Злату, та незважаючи на це вона сумнівалася в їхньому подальшому майбутньому, в чому і зізналася учасникові. На це Влад відповів, що він налаштований рішуче і зможе завоювати час і увагу Холостячки. За свою впевненість Влад все-таки отримав шанс залишитися на проєкті.

Спілкування Максима і Злати також мало щасливий фінал, адже чоловік отримав заповітну бутоньєрку.

А ось попрощалася цього тижня Холостячка з Іллею Закорецьким.

