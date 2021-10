У 3 випуску 2 сезону «Холостячки» Злата Огнєвіч познайомилася з захопленнями чоловіків і розповіла їм про свої. Тиждень був наповнений екстримом, драйвом, подоланням страху і справжньою романтикою. З ким Холостячка стала ближче, а хто з учасників залишив проєкт просто з побачення ― читайте в матеріалі.

На попередній Церемонії троянд Злата Огнєвіч запросила на побачення каскадера Павла. Дівчина захотіла розділити з чоловіком емоції від його роботи. Вона змогла вжитися в роль каскадерки, політати на тросі і дізналася тонкощі сценічного бою. Після екстремальної частини побачення на Холостячку чекала вечеря в затишній атмосфері. Павло і Злата спілкувалися про спільне майбутнє і, як виявилося… у них абсолютно різні погляди на нього. Злата побачила, що учасник ще не зовсім готовий до серйозних стосунків, і відправила його додому, не чекаючи Церемонії.

Далі всім чоловікам потрібно було анонімно написати свої хобі або захоплення. Найцікавіше з них Холостячка обрала для спільного побачення. Вона зупинилася на пропозиції покататися на ендуро-мотоциклах, автором якої був Андрій Задворний. Під час поїздки чоловік усіляко підтримував Злату і дбав про неї, а відтак влаштував пікнік. Щоб краще пізнати Холостячку і реабілітуватися після першого тижня, перед побаченням Андрій підготував запитання дівчині. Під час пікніка Злата поділилася своїми секретами з чоловіком, розповів про себе більше і він. Проте наприкінці побачення бутоньєрки Андрій не отримав.

Крім того на всіх чоловіків чекало екстремальне побачення. Злата зізналася, що в майбутньому хоче підкорити гору Казбек, тому учасники мали випробувати себе у скелелазінні.

Чоловіки повинні були в парах дійти до вершини скелелазної стіни і зібрати якомога більше конвертів з балами. Ті учасники, які отримали найбільшу кількість очок, вирушали на побачення зі Златою.

У підсумку найкращою парою стали Вінченцо Дулепа та Олег Плахотнюк. Вони вирушили на риболовлю зі Златою.

Першим ініціативу спілкування проявив Олег і повів дівчину кататися на човні. Він присвятив Холостячці вірш, чим вразив її до глибини душі, і подарував перловий браслет.

Вінченцо на особистому спілкуванні зізнався Холостячці, що хоче сім’ю, і поділився своїм болем.

Наприкінці побачення бутоньєрку отримали і Вінченцо, і Олег за прекрасні враження.

Чим іще запам’ятався третій тиждень проєкту? Який сюрприз для учасників підготував ведучий Григорій Решетник? І з ким Злата попрощалася на Церемонії троянд? Дивіться в повному 3 випуску проєкту «Холостячка»-2.

