В 3 выпуске 2 сезона «Холостячки» Злата Огневич познакомилась с увлечениями мужчин и рассказала им о своих. Неделя была наполнена экстримом, драйвом, преодолением страха и настоящей романтикой. С кем Холостячка стала ближе, а кто из участников покинул проект прямо со свидания ― читайте в материале.

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На предыдущей Церемонии роз Злата Огневич пригласила на свидание каскадера Павла. Девушка захотела разделить с мужчиной эмоции от его работы. Она смогла вжиться в роль каскадера, полетать на тросе и узнала тонкости сценического боя. После экстремальной части свидания Холостячку ждал ужин в уютной атмосфере. Павел и Злата общались о совместном будущем и, как оказалось… у них совершенно разные взгляды на него. Злата увидела, что участник еще не совсем готов к серьезным отношениям, и отправила его домой, не дожидаясь Церемонии.

Далее всем мужчинам нужно было анонимно написать свои хобби или увлечения. Самое интересное из них Холостячка выбрала для совместного свидания. Она остановилась на предложении покататься на эндуро-мотоциклах, автором которого был Андрей Задворный. Во время поездки мужчина всячески поддерживал Злату и заботился о ней, а после этого устроил пикник. Чтобы лучше узнать Холостячку и реабилитироваться после первой недели, перед свиданием Андрей подготовил вопросы девушке. Во время пикника Злата поделилась своими секретами с мужчиной, рассказал о себе больше и он. Тем не менее, в конце свидания бутоньерку Андрей не получил.

«Мне нужно подумать до Церемонии роз», ― сказала Злата.

Кроме того, на этой неделе всех мужчин ожидало экстремальное свидание. Злата призналась, что в будущем хочет покорить гору Казбек, поэтому участникам предстояло попробовать себя в скалолазании.

Мужчины должны были в парах дойти до вершины скалолазной стены и собрать как можно больше конвертов с баллами. Те участники, которые получили больше всего очков, отправлялись на свидание со Златой.

В итоге, лучшей парой стали Винченцо Дулепа и Олег Плахотнюк. Они отправились на рыбалку со Златой.

Первым инициативу общения проявил Олег и увел девушку кататься на лодке. Он посвятил Холостячке стихотворение, чем тронул ее до глубины души, и подарил жемчужный браслет.

Винченцо на личном общении признался Холостячке, что хочет семью, и поделился своей болью.

В конце свидания бутоньерку получили и Винченцо, и Олег за прекрасные впечатления.

Чем еще запомнилась третья неделя проекта? Какой сюрприз для участников приготовил ведущий Григорий Решетник? И с кем Злата попрощалась на Церемонии роз? Смотрите в полном 3 выпуске проекта «Холостячка»-2.

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