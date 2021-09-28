Участник «Холостячки» намекнул на развитие отношений со Златой Огневич

Неожиданное признание одного из участников проекта «Холостячка»-2 взорвало вчера социальную сеть Instagram. О ком идет речь и что написал мужчина ― читайте далее.

Вчера Злата Огневич на своей странице в Instagram поделилась снимком с фотосессии в бассейне, сделанным на одном из свиданий Андреем Хветкевичем. Мужчина не прошел мимо поста Холостячки и оставил двусмысленный комментарий. В нем Андрей намекнул на продолжение отношений со Златой. Он признался, что в тот момент ему нужно было бы обнять и поцеловать ее, но пообещал исправиться в будущем.

«Я снова переживаю эти прекрасные моменты. Это просто W💙💙💙W! Конечно, после увиденного со стороны мне нужно было тебя обнять и поцеловать. Я исправлюсь, честно!» ― написал Андрей.

Как будут развиваться отношения Андрея и Златы, узнайте уже в эту пятницу, 1 октября, в 19:00. Не пропустите!

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