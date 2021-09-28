Видеообращения на проекте «Холостячка» дают возможность участникам еще раз напомнить о себе и поделиться со Златой Огневич тем, что у них на душе. На второй неделе именно они полностью изменили ход Церемонии роз, ведь благодаря видеообращениям один из мужчин остался на проекте, а другой ушел. Сейчас у вас есть возможность посмотреть первые видеообращения участников «Холостячки»-2 и разделить их эмоции вместе со Златой Огневич.

Видеообращение Игоря Присяжнюка

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Романа Свечкоренко

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Андрея Задворного

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Евгения Селютина

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Винченцо Дулепы

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Дмитрия Шевченко

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Максима Тарапаты

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Ильи Закорецкого

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Олега Плахотнюка

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Богдана Коломейко

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Андрея Хветкевича

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Романа Васильева

Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Видеообращение Влада Ясько

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Видеообращение Павла Богды

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Видеообращение Васко Младенова

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