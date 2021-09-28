Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
28.09.2021
Видеообращения на проекте «Холостячка» дают возможность участникам еще раз напомнить о себе и поделиться со Златой Огневич тем, что у них на душе. На второй неделе именно они полностью изменили ход Церемонии роз, ведь благодаря видеообращениям один из мужчин остался на проекте, а другой ушел. Сейчас у вас есть возможность посмотреть первые видеообращения участников «Холостячки»-2 и разделить их эмоции вместе со Златой Огневич.
Видеообращение Игоря Присяжнюка
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Романа Свечкоренко
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Андрея Задворного
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Евгения Селютина
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Винченцо Дулепы
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Дмитрия Шевченко
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Максима Тарапаты
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Ильи Закорецкого
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Олега Плахотнюка
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Богдана Коломейко
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Андрея Хветкевича
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Романа Васильева
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Влада Ясько
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Павла Богды
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Видеообращение Васко Младенова
Video: Видеообращения мужчин перед второй Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2
Больше по теме: Евгений Селютин: путь на проекте «Холостячка»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+