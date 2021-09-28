Евгений Селютин: путь на проекте «Холостячка»

Подошла к концу вторая неделя на проекте «Холостячка»-2. По итогу Церемонии реалити покинул предприниматель Евгений Селютин. Каким был его путь на проекте, предлагаем вспомнить вместе.

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Путь Евгения Селютина на проекте «Холостячка» начинался благоприятно. Еще перед встречей со Златой Огневич мужчина поделился с ведущим Григорием Решетником, что, хоть он и чувствует волнение, но к борьбе готов на 100%.

И на первой встрече с Холостячкой мужчина это доказал своим эффектным способом знакомства. Тогда Евгений предложил Злате отпустить отрицательные эмоции от прошлых отношений с помощью разбитых тарелок и войти в проект с чистого листа. Запоминающимся было и то, что от волнения он даже забыл представиться.

«Я очень переживал, прокручивал себе, что говорить. Но когда мы увиделись, це було неперевершено», ― поделился Евгений.

Однако уже на второй неделе силы покинули его. При создании мелодии тел участник предложил Злате проявить инициативу, что негативно сказалось на их совместном будущем. Евгений так и не смог полностью раскрыться на проекте, ведь уже на второй Церемонии роз Злата Огневич попрощалась с ним.

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