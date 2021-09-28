Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евгений Селютин: путь на проекте «Холостячка»

28.09.2021

Подошла к концу вторая неделя на проекте «Холостячка»-2. По итогу Церемонии реалити покинул предприниматель Евгений Селютин. Каким был его путь на проекте, предлагаем вспомнить вместе.

холостячка

Больше по теме: Откровенные танцы и бассейн из роз: Как прошла вторая неделя на проекте «Холостячка»-2

Путь Евгения Селютина на проекте «Холостячка» начинался благоприятно. Еще перед встречей со Златой Огневич мужчина поделился с ведущим Григорием Решетником, что, хоть он и чувствует волнение, но к борьбе готов на 100%.

И на первой встрече с Холостячкой мужчина это доказал своим эффектным способом знакомства. Тогда Евгений предложил Злате отпустить отрицательные эмоции от прошлых отношений с помощью разбитых тарелок и войти в проект с чистого листа. Запоминающимся было и то, что от волнения он даже забыл представиться.

«Я очень переживал, прокручивал себе, что говорить. Но когда мы увиделись, це було неперевершено», ― поделился Евгений.

евгений селютин

Однако уже на второй неделе силы покинули его. При создании мелодии тел участник предложил Злате проявить инициативу, что негативно сказалось на их совместном будущем. Евгений так и не смог полностью раскрыться на проекте, ведь уже на второй Церемонии роз Злата Огневич попрощалась с ним.

Чем еще запомнился Евгений Селютин на проекте? Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Евгений Селютин: путь на проекте «Холостячка»

Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 2 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

Больше по теме: Кто покинул проект «Холостячка»-2 во 2 выпуске?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить