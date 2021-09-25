Во втором выпуске романтического реалити «Холостячка» началась активная борьба между мужчинами за сердце Златы Огневич. Участники исполняли ее сокровенные желания, удивляли и проявляли настойчивость. Чем запомнился 2 выпуск проекта «Холостячка»-2 ― читайте в материале.

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Шанс на свидание со Златой во время Первой вечеринки получил предприниматель Дмитрий. Мужчина хотел сделать его идеальным и предложил Холостячке вместе прыгнуть с парашютом. Злата призналась, что уже 10 лет мечтала об этом. Кроме того, он подготовил для Холостячки фаер-шоу. За то, что Дмитрий исполнил мечту Златы и подарил ей лучшее свидание в жизни, он первым получил бутоньерку на этой неделе.

После первого свидания ведущий Григорий Решетник приготовил испытание контактной импровизацией, чтобы Холостячка смогла лучше прочувствовать энергетику и запах участников. Злате Огневич предстояло с закрытыми глазами танцевать с мужчинами под выбранную ими музыку. Первым ее в танце закружил Игорь Присяжнюк, и Холостячка поняла, кто скрывается за прикосновениями.

Психолог Роман вел себя сдержанно и галантно.

Олег слишком увлекся и перешел черту. Танец с ним понравился Злате менее всего.

Стоматолог Роман старался покорить Злату своими танцевальными способностями в вальсе, и ему это удалось. Девушка отметила танец с ним как самый лучший.

Далее у Златы была возможность услышать мелодию тел с каждым мужчиной. Обладателем лучшей мелодии Холостячка признала Богдана, а худшей ― Александра. Кроме того, ей предстояло определить участников с самым привлекательным запахом. Андрей Хветкевич был признан лучшим, а вот запах Васко не вызвал никаких эмоций.

В итоге, трое победителей получили возможность устроить свидание для Златы. Мужчины решили организовать ей фотосессию. Первым на индивидуальное общение Холостячку увел Роман.

Там мужчина рассказал больше о себе и преподнес ей сюрприз ― фотосессию в бассейне с лепестками роз.

Далее возможность пообщаться вырвал Андрей. Мужчина подарил девушке жемчужное украшение и устроил ей подводную фотосессию.

Общение Златы и Богдана было непредсказуемым, ведь при воспоминании о прошлых отношениях мужчина показал себя с неприятной стороны.

В конце свидания Злата вручила бутоньерку Роману.

Тем, кто оказался худшими на контактной импровизации, Злата также дала шанс и пригласила их на групповое свидание. Первым девушку встретил Александр и подготовил сюрприз, в котором старался показать свою нежность. Однако в конце участник попросил Злату позволить ему на время уйти из проекта.

Вторую часть свидания Холостячка провела с Васко. У них была возможность создать собственную парфюмерную композицию. Специально для Златы Васко сочинил песню, которая не оставила девушку равнодушной.

Последним со Златой общался Олег. Мужчина извинился за откровенность в танце, рассказал больше о себе и подарил Злате легкий и беззаботный танец.

Чем еще запомнился второй выпуск? Почему Александр захотел уйти из проекта? Повлияет ли поступок Богдана на его дальнейшее участие в реалити? И чем окончится Церемония роз? Смотрите в полном 2 выпуске проекта «Холостячка»-2.

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