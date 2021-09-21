Как мужчины преодолевали волнение перед встречей с Холостячкой

Знакомство с понравившимся человеком ― это всегда волнительно. А когда это знакомство с непревзойденной Златой Огневич, то эмоции просто зашкаливают. Как мужчины готовились к первой встрече с главной Холостячкой страны ― читайте далее.

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Ни для кого не секрет, что первое впечатление очень важно в появлении симпатии. На проекте «Холостячка» его сложно переоценить, ведь именно благодаря этому впечатлению зарождается химия чувств. На Первой вечеринке мужчины старались как можно ярче заявить о себе, чтобы привлечь внимание Златы, но иногда эмоции брали верх.

Участники путались, туда ли приехали, не могли всю ночь спать, разбивали бокалы и теряли дар речи. Кому-то справиться с волнением помогло глубокое дыхание, а кому-то ― песни самой Златы Огневич. Какие еще курьезные моменты случились во время первой встречи с Холостячкой, и как мужчины преодолевали волнение?

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