Як чоловіки долали хвилювання перед зустріччю з Холостячкою

Знайомство з уподобаною людиною завжди сповнене хвилювань. А коли це знайомство з неперевершеною Златою Огнєвіч, то емоції просто зашкалюють. Як чоловіки готувалися до першої зустрічі з головною Холостячкою країни ― читайте далі.

Ні для кого не секрет, що перше враження дуже важливе в появі симпатії. На проєкті «Холостячка» його важко переоцінити, адже саме завдяки цьому враженню зароджується хімія почуттів. На Першій вечірці чоловіки намагалися якомога яскравіше заявити про себе, щоб привернути увагу Злати, але іноді емоції брали гору.

Учасники не розуміли, чи туди приїхали, не могли всю ніч спати, розбивали келихи і втрачали дар мови. Комусь упоратися з хвилюванням допомогло глибоке дихання, а комусь ― пісні самої Злати Огнєвіч. Які ще курйозні моменти трапилися під час першої зустрічі з Холостячкою, і як чоловіки долали хвилювання?

Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

