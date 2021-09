На реаліті «Холостячка»-2 відбулася Перша вечірка, під час якої чоловіки підкорювали Злату Огнєвіч. Вертольоти, принц на білому коні, Бредлі Купер — чим ще дивували учасники Злату Огнєвіч? Читайте, як пройшов 1 випуск проєкту «Холостячка»-2.

Першим зі Златою зустрівся засновник IT-компанії Богдан Коломейко, який відразу запропонував Холостячці політати на вертольоті.

Підприємець Андрій Задворний прийшов на вечірку з подарунком для Злати, який повинен був більше про нього розповісти. Втім розкрити пакет Андрій запропонував пізніше.

На жовтому кабріолеті в компанії картонного Бредлі Купера до Холостячки приїхав підприємець Влад Ясько. Чоловік подарував Златі вазон із живими орхідеями і річний запас шоколаду, продемонструвавши тим самим, як добре вивчив її.

Дизайнер Джей Алекберов запропонував Златі відразу ж випити за знайомство, але від хвилювання не впорався із пляшкою шампанського і розбив келих. У Холостячки залишилося відчуття, що зустріч була провалена і не вийшло глибше пізнати людину.

Стоматолог-хірург Роман Васильєв з’явився перед Холостячкою верхи на білому коні. Виявилося, що учасник на дозвіллі займається кінним спортом.

Бізнесмен Сергій Тарасов запросив Злату Огнєвіч на чайну церемонію, яку обіцяв провести самостійно.

На байках до Холостячки приїхали одразу троє чоловіків: музикант Сергій Асафатов, тренер Вадим Панов і актор Юрій Рудий.

Підприємець Максим Тарапата подарував Златі китайський шовк і пообіцяв познайомити її з китайською культурою, тому що сам живе у Шанхаї.

Фотограф Роман Єременко презентував Холостячці раритетний плівковий фотоапарат, щоб знімати на нього спільні пам’ятні моменти.

Підкорювати Злату Огнєвіч прилетіли чоловіки з інших країн: тенісист з Болгарії Васко Младенов, власник IT-компанії з Мексики Андрій Хветкевич і ресторатор з Великобританії Вінченцо Дулепа.

Учасником у масці, який раптово закрутив Злату Огнєвіч у танку, виявився популярний танцюрист Максим Єжов.

Психолог Роман Свечкоренко влаштував сюрприз Холостячці — зіграв із бендом її улюблену пісню.

Ефектною була поява професійного каскадера Павла Богди, який «захищав» Злату від «бандитів».

Які ще учасники прийшли, щоб поборотися за серце Холостячки? Хто отримав бутоньєрку першого враження? І як пройшла церемонія троянд? Дивіться у повному 1 випуск проєкту «Холостячка»-2.

