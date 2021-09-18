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«Холостячка»-2: Чим дивували чоловіки Злату Огнєвіч на Першій вечірці

18.09.2021

На реаліті «Холостячка»-2 відбулася Перша вечірка, під час якої чоловіки підкорювали Злату Огнєвіч. Вертольоти, принц на білому коні, Бредлі Купер — чим ще дивували учасники Злату Огнєвіч? Читайте, як пройшов 1 випуск проєкту «Холостячка»-2.

холостячка 2021

Першим зі Златою зустрівся засновник IT-компанії Богдан Коломейко, який відразу запропонував Холостячці політати на вертольоті.

Підприємець Андрій Задворний прийшов на вечірку з подарунком для Злати, який повинен був більше про нього розповісти. Втім розкрити пакет Андрій запропонував пізніше.

холостячка 2021

На жовтому кабріолеті в компанії картонного Бредлі Купера до Холостячки приїхав підприємець Влад Ясько. Чоловік подарував Златі вазон із живими орхідеями і річний запас шоколаду, продемонструвавши тим самим, як добре вивчив її.

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холостячка 2021

Дизайнер Джей Алекберов запропонував Златі відразу ж випити за знайомство, але від хвилювання не впорався із пляшкою шампанського і розбив келих. У Холостячки залишилося відчуття, що зустріч була провалена і не вийшло глибше пізнати людину.

холостячка 2021

Стоматолог-хірург Роман Васильєв з’явився перед Холостячкою верхи на білому коні. Виявилося, що учасник на дозвіллі займається кінним спортом.

холостячка 2021

Бізнесмен Сергій Тарасов запросив Злату Огнєвіч на чайну церемонію, яку обіцяв провести самостійно.

Більше на тему: Учасником «Холостячки» став рекордсмен США з фрідайвінгу

холостячка 2021 холостячка 2021 холостячка 2021

На байках до Холостячки приїхали одразу троє чоловіків: музикант Сергій Асафатов, тренер Вадим Панов і актор Юрій Рудий.

холостячка 2021

Підприємець Максим Тарапата подарував Златі китайський шовк і пообіцяв познайомити її з китайською культурою, тому що сам живе у Шанхаї.

холостячка 2021

Фотограф Роман Єременко презентував Холостячці раритетний плівковий фотоапарат, щоб знімати на нього спільні пам’ятні моменти.

васко младенов холостячка 2021 холостячка 2021

Підкорювати Злату Огнєвіч прилетіли чоловіки з інших країн: тенісист з Болгарії Васко Младенов, власник IT-компанії з Мексики Андрій Хветкевич і ресторатор з Великобританії Вінченцо Дулепа.

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максим ежов

Учасником у масці, який раптово закрутив Злату Огнєвіч у танку, виявився популярний танцюрист Максим Єжов.

роман свечкоренко

Психолог Роман Свечкоренко влаштував сюрприз Холостячці — зіграв із бендом її улюблену пісню.

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холостячка 2021

Ефектною була поява професійного каскадера Павла Богди, який «захищав» Злату від «бандитів».

Які ще учасники прийшли, щоб поборотися за серце Холостячки? Хто отримав бутоньєрку першого враження? І як пройшла церемонія троянд? Дивіться у повному 1 випуск проєкту «Холостячка»-2. 

Video: «Холостячка»-2: Чим дивували чоловіки Злату Огнєвіч на Першій вечірці

Учасники проєкту Холостячка 2021 дивували Злату Огнєвіч. Що було в 1 випуску проєкту Холостячка 2 від 17.09.2021 - дивіться в матеріалі СТБ. Більше про Холостячку

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