Цієї п’ятниці, 17 вересня, о 19:00 глядачі СТБ побачать Першу вечірку 2 сезону головного романтичного реаліті країни — «Холостячки». Зовсім скоро Злати Огнєвіч познайомиться з учасниками та вручить перші бутоньєрки! А поки телеканал продовжує розсекречувати претендентів на серце Холостячки. Один із них — професійний болгарський тенісист Васко Младенов. Що відомо про учасника — читайте в матеріалі.

Васко 32 роки, і практично все своє свідоме життя він присвятив спорту. З 16 років виступає на найвищому професійному рівні. Младенов — член національної збірної, постійний учасник світових турнірів, триразовий чемпіон Болгарії з тенісу, 17-разовий переможець міжнародних змагань ITF, а також багаторазовий учасник Кубка Девіса (чемпіонату світу серед збірних у чоловічому тенісі).

У зв’язку зі спортивною кар’єрою і постійними матчами чоловік багато часу проводить у подорожах. У стосунках йому важливо, щоб в обраниці були власні цілі і схожі з ним погляди на життя.

Чи виявляться погляди Злати і Васко схожими? Чи виникне хімія між ними? Дізнайтеся 17 вересня о 19:00 у першому випуску романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ! А відразу після нього не пропустіть ток-шоу «Як вийти заміж».

