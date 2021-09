«Холостячка»: подробиці Першої вечірки 2 сезону

Уже сьогодні, 17 вересня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі стануть свідками нової красивої історії кохання — співачки і Холостячки Злати Огнєвіч. Підкорити її серце можна романтикою, драйвом і щирістю. Чи врахують чоловіки інтереси Злати при знайомстві?

Традиційно зустріч Холостячки з претендентами на її серце відбудеться у форматі вечірки, де чоловіки спробують завоювати першу симпатію Злати. Вона познайомиться з 25 учасниками, після чого зробить перший вибір серцем.

Появи чоловіків обіцяють бути ефектними! Один із них, щоб справити враження, навіть прилетить на зустріч на гвинтокрилі!

Більше на тему: Крізь вогонь і воду до серця Холостячки: учасником реаліті став професійний каскадер

Уже в першому випуску завдяки одному з чоловіків здійсниться дитяча мрія Злати! Що ж це таке?

За словами Холостячки, їй подобаються впевнені чоловіки, які не бояться своїх почуттів та емоцій. Уже сьогодні учасники отримають змогу продемонструвати якості, які найбільше цінує в потенційному партнерові Злата. А допоможе їм у цьому ведучий Григорій Решетник. Хто з чоловіків упорається з усіма завданнями, щоб довести, що він — той самий?

Не пропустіть найочікуванішу романтичну прем’єру осені — сьогодні, 17 вересня, о 19:00 на СТБ!

Більше на тему: Претендентом на серце Холостячки стане відомий психолог і блогер

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.