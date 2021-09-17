Уже сьогодні, 17 вересня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі стануть свідками нової красивої історії кохання — співачки і Холостячки Злати Огнєвіч. Підкорити її серце можна романтикою, драйвом і щирістю. Чи врахують чоловіки інтереси Злати при знайомстві?

Традиційно зустріч Холостячки з претендентами на її серце відбудеться у форматі вечірки, де чоловіки спробують завоювати першу симпатію Злати. Вона познайомиться з 25 учасниками, після чого зробить перший вибір серцем.

Появи чоловіків обіцяють бути ефектними! Один із них, щоб справити враження, навіть прилетить на зустріч на гвинтокрилі!

«Кожен чоловік намагався мене здивувати. Усі учасники харизматичні, цікаві, — розкрила перші подробиці вечірки Холостячка. — Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня і побувати на концерті».

Більше на тему: Крізь вогонь і воду до серця Холостячки: учасником реаліті став професійний каскадер

Уже в першому випуску завдяки одному з чоловіків здійсниться дитяча мрія Злати! Що ж це таке?

«Я особисто переконалася, що на проєкті “Холостячка” можливо все. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця», — зізналася співачка.

За словами Холостячки, їй подобаються впевнені чоловіки, які не бояться своїх почуттів та емоцій. Уже сьогодні учасники отримають змогу продемонструвати якості, які найбільше цінує в потенційному партнерові Злата. А допоможе їм у цьому ведучий Григорій Решетник. Хто з чоловіків упорається з усіма завданнями, щоб довести, що він — той самий?

Не пропустіть найочікуванішу романтичну прем’єру осені — сьогодні, 17 вересня, о 19:00 на СТБ!

Video: «Холостячка»: подробиці Першої вечірки 2 сезону Уже сьогодні, 17 вересня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем'єра 2 сезону проєкту Холостячка. Хто підкорить серце Холостячки Злати Огневич?

Video: «Холостячка»: подробиці Першої вечірки 2 сезону Уже сьогодні, 17 вересня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем'єра 2 сезону проєкту Холостячка. Хто підкорить серце Холостячки Злати Огневич?

Video: «Холостячка»: подробиці Першої вечірки 2 сезону Уже сьогодні, 17 вересня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем'єра 2 сезону проєкту Холостячка. Хто підкорить серце Холостячки Злати Огневич?

Більше на тему: Претендентом на серце Холостячки стане відомий психолог і блогер

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ