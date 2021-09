Уже цієї п’ятниці, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра осені – другий сезон реаліті «Холостячка». Відкривати своє серце почуттям буде співачка Злата Огнєвіч. Напередодні 1 випуску телеканал продовжує знайомити шанувальників проєкту з учасниками сезону. Побудувати стосунки з вогняною Холостячкою спробує психолог і блогер Роман Свечкоренко. Що відомо про чоловіка – читайте в матеріалі.

Роману 31 рік. Приблизно 4 роки він займається психологією і вважає себе фахівцем у галузі жіночого щастя. Чоловік їздить у тури містами, збирає повні зали, розробляє онлайн-курси і авторські майстер-класи. Своїми порадами й думками психолог також ділиться з підписниками в соціальних мережах. В Instagram у Романа майже мільйон фоловерів.

Найважливіше в житті чоловіка – його донька Мія, з якою він проводить практично весь вільний час.

Чоловік вірить у кохання і в те, що проєкт «Холостячка» стане для нього доленосним.

Якою буде перша зустріч Романа зі Златою? Чому чоловік піде зі знайомства, навіть не поспілкувавшись із Холостячкою? І чи є майбутнє в цієї пари?

Не пропустіть прем’єру 2 сезону романтичного реаліті 17 вересня о 19:00 на СТБ!

