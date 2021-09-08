Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Крізь вогонь і воду до серця Холостячки: учасником реаліті став професійний каскадер

08.09.2021

17 вересня о 19:00 глядачі СТБ стануть свідками початку нової історії кохання в проєкті «Холостячка». Напередодні прем’єри телеканал продовжує знайомити шанувальників реаліті з претендентами на серце Злати Огнєвіч. Одним із них став чоловік, якому не страшне майже нічого! Побудувати стосунки з Холостячкою спробує каскадер Павло Богда.

Павлу 30 років, родом з міста Дніпро. Він один з небагатьох професійних каскадерів-універсалів в Україні. На його рахунку відомі кінострічки, в яких він дублював героїв: «Кріпосна», «Безславні кріпаки», «Червоний», «Shadow of War 2» (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) та інші. Уже двічі Павло знімався в Боллівуді.

«Я горю, вмираю, в мене стріляють. Професія каскадера дуже рідкісна і справді небезпечна», — ділиться учасник.

В Україні, за словами Павла, приблизно 100 досвідчених каскадерів, і він — один із них. Чоловік спеціалізується на кінно-трюковій роботі, взаємодії з піротехнікою, стріляниною, вогнем, практикує єдиноборства тощо.

Більше на тему: Ресторатор з Лондона: хто спробує побудувати стосунки з Холостячкою

Павло запевняє, що готовий до серйозних стосунків і прийшов на проєкт, щоб завоювати серце Холостячки.

«Я прийшов на проєкт заради Злати. Вона дуже приваблива жінка. Любить екстрим, непосида. Мені це подобається, бо я і сам такий», — каже учасник.

Чи зможе безстрашний Павло підкорити Холостячку з такою ж легкістю, як виконує трюки?

Не пропустіть перший випуск реаліті «Холостячка-2 17 вересня о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send