Крізь вогонь і воду до серця Холостячки: учасником реаліті став професійний каскадер

17 вересня о 19:00 глядачі СТБ стануть свідками початку нової історії кохання в проєкті «Холостячка». Напередодні прем’єри телеканал продовжує знайомити шанувальників реаліті з претендентами на серце Злати Огнєвіч. Одним із них став чоловік, якому не страшне майже нічого! Побудувати стосунки з Холостячкою спробує каскадер Павло Богда.

Павлу 30 років, родом з міста Дніпро. Він один з небагатьох професійних каскадерів-універсалів в Україні. На його рахунку відомі кінострічки, в яких він дублював героїв: «Кріпосна», «Безславні кріпаки», «Червоний», «Shadow of War 2» (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) та інші. Уже двічі Павло знімався в Боллівуді.

В Україні, за словами Павла, приблизно 100 досвідчених каскадерів, і він — один із них. Чоловік спеціалізується на кінно-трюковій роботі, взаємодії з піротехнікою, стріляниною, вогнем, практикує єдиноборства тощо.

Павло запевняє, що готовий до серйозних стосунків і прийшов на проєкт, щоб завоювати серце Холостячки.

Чи зможе безстрашний Павло підкорити Холостячку з такою ж легкістю, як виконує трюки?

Чи зможе безстрашний Павло підкорити Холостячку з такою ж легкістю, як виконує трюки?



