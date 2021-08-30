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Ресторатор з Лондона: хто спробує побудувати стосунки з Холостячкою

30.08.2021

Уже 17 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка». Шанувальники проєкту продовжують активно обговорювати перших претендентів на серце Злати Огнєвіюч. Пропонуємо познайомитися ближче з одним із них. Підкорити Холостячку спробує ресторатор з Лондона — Вінченцо Дулепа.

Вінченцо 31 рік. Він — простий хлопець з Чернівців, який у рідному місті працював офіціантом. Чотири роки тому чоловік вирішив докорінно змінити своє життя і переїхав з України до Великої Британії.

У Лондоні він брався за будь-яку роботу: працював на будівництві, був баристою та офіціантом. Поки не вирішили з колегою відкрити перший ресторан української кухні! Зараз у Вінченцо з партнером по бізнесу вже два заклади з національною їжею в Лондоні.

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У чоловіка є успішний бізнес, кар’єра, амбіції, але немає не менш важливого складника щасливого життя — кохання.

«Я хочу свою сім’ю і буду робити для неї все. У мене хороше передчуття. А раптом Злата — моя доля, моя людина, з якою я проживу все життя?» — ділиться учасник.

Вінченцо вже зміг підкорити Лондон, а ось чи вдасться йому розпалити вогонь у серці Злати Огнєвіч?

Не пропустіть у першому випуску реаліті «Холостячка», 17 вересня о 19:00, на СТБ!

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