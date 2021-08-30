Уже 17 сентября на телеканале СТБ состоится премьера 2 сезона романтического реалити «Холостячка». Поклонники проекта продолжают активно обсуждать первых претендентов на сердце Златы Огневич. Предлагаем познакомиться поближе с одним из них. Покорить Холостячку попробует ресторатор из Лондона ― Винченцо Дулепа.

Винченцо 31 год. Он – простой парень из Черновцов, который в родном городе работал официантом. Четыре года назад мужчина решил в корне изменить свою жизнь и переехал из Украины в Великобританию.

В Лондоне он брался за любую работу – трудился на стройке, был баристой и официантом. Пока не решили с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни! Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне.

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У мужчины есть успешный бизнес, карьера, амбиции, но нет не менее важной составляющей счастливой жизни ― любви.

«Я хочу свою семью и буду делать для нее все. У меня хорошее предчувствие. А вдруг Злата – моя судьба, мой человек, с которым я проживу всю жизнь?» ― делится участник.

Винченцо уже смог покорить Лондон, а вот удастся ли ему разжечь огонь в сердце Златы Огневич?

Не пропустите в первом выпуске реалити «Холостячка», 17 сентября в 19:00, на СТБ!

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