17 сентября в 19:00 на СТБ состоится долгожданная премьера 2 сезона романтического реалити «Холостячка». Телеканал продолжает знакомить поклонников проекта с претендентами на сердце Златы Огневич. Одним из них стал бизнесмен, чемпион США и Украины по фридайвингу, подводный фотограф Андрей Хветкевич. Больше об участнике ― в материале.

Андрею 37 лет. Он бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея ― нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров.

«Однажды в Таиланде я попробовал фридайвинг, и буквально за месяц обучения уже мог нырять на глубину до 30 метров. Когда начал изучать рекорды в этом виде спорта, понял, что могу их побить. И я это успешно сделал ― на моем счету 7 рекордов. Я стал чемпионом Украины и США», ― рассказывает участник.

Несколько лет назад Андрей решил зимовать в теплых странах. И больше не смог сидеть долго на одном месте. Он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место проживания ― Мексика.

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Ради знакомства с Холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украину.

«Я готов бороться за Злату Огневич всеми силами», ― смело заявляет мужчина.

Станет ли знакомство со Златой судьбоносным? И каким необычным подарком удивит Холостячку Андрей Хветкевич?

Не пропустите первый выпуск реалити «Холостячка»-2 17 сентября в 19:00 на СТБ!

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