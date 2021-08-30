Учасником «Холостячки» став рекордсмен США з фрідайвінгу

17 вересня о 19:00 на СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка». Телеканал продовжує знайомити шанувальників проєкту з претендентами на серце Злати Огнєвіч. Одним із них став бізнесмен, чемпіон США та України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич. Більше про учасника — в матеріалі.

Андрію 37 років. Він бізнесмен, власник IT-компанії. Три роки тому чоловік захопився фрідайвінгом, і за такий короткий проміжок часу став чемпіоном України та США. Рекорд Андрія — нирок із затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.

«Одного разу в Таїланді я спробував фрідайвінг, і буквально за місяць навчання вже міг пірнати на глибину до 30 метрів. Коли почав вивчати рекорди в цьому виді спорту, зрозумів, що можу їх побити. І я це успішно зробив — на моєму рахунку 7 рекордів. Я став чемпіоном України і США», — розповідає учасник.

Кілька років тому Андрій вирішив зимувати в теплих країнах. І більше не зміг усидіти довго на одному місці. Він жив у Лос-Анджелесі, Таїланді, Маямі, на Гаваях. Останнє місце проживання — Мексика.

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Заради знайомства з Холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року, і прилетів з Мексики до України.

«Я готовий боротися за Злату Огнєвіч усіма силами», — сміливо заявляє чоловік.

Чи стане знайомство зі Златою доленосним? І яким незвичайним подарунком здивує Холостячку Андрій Хветкевич?

Не пропустіть перший випуск реаліті «Холостячка»-2 17 вересня о 19:00 на СТБ!

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