Учасником «Холостячки» став рекордсмен США з фрідайвінгу

17 вересня о 19:00 на СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка». Телеканал продовжує знайомити шанувальників проєкту з претендентами на серце Злати Огнєвіч. Одним із них став бізнесмен, чемпіон США та України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич. Більше про учасника — в матеріалі.

Андрію 37 років. Він бізнесмен, власник IT-компанії. Три роки тому чоловік захопився фрідайвінгом, і за такий короткий проміжок часу став чемпіоном України та США. Рекорд Андрія — нирок із затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.

Кілька років тому Андрій вирішив зимувати в теплих країнах. І більше не зміг усидіти довго на одному місці. Він жив у Лос-Анджелесі, Таїланді, Маямі, на Гаваях. Останнє місце проживання — Мексика.

Більше на тему: Серце Холостячки Злати Огнєвіч спробує завоювати стоматолог-романтик

Заради знайомства з Холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року, і прилетів з Мексики до України.

Чи стане знайомство зі Златою доленосним? І яким незвичайним подарунком здивує Холостячку Андрій Хветкевич?

Не пропустіть перший випуск реаліті «Холостячка»-2 17 вересня о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.