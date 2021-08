Серце Холостячки Злати Огнєвіч спробує завоювати стоматолог-романтик

17 вересня о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать перший випуск романтичного реаліті «Холостячка»-2. Відкритися почуттям і знайти кохання в проєкті спробує співачка Злата Огнєвіч. Тим часом канал уже почав знайомити шанувальників «Холостячки» з першими учасниками. Цієї осені побудувати стосунки зі Златою спробує лікар за покликом серця і справжній романтик — Роман Васильєв. Детальніше про учасника — в матеріалі.

Роману 33 роки, він родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до столиці, щоб продовжувати тут будувати своє життя і досягати кар’єрних успіхів. Чоловік займається хірургічною стоматологією і обожнює свою професію, адже допомагає людям зберігати здоров’я.

Приклад ідеальних стосунків для Роми — його батьки, які живуть у шлюбі більше 30 років. Він мріє про таку ж щасливу сім’ю і гармонійні стосунки.

Вразити Холостячку Роман збирається у незвичайний спосіб — з’явившись перед нею на білому коні!

Чи вдасться йому отримати бутоньєрку першого враження від Злати Огнєвіч? І чи погодиться вона стати його принцесою?

