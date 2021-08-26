17 сентября в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят первый выпуск романтического реалити «Холостячка»-2. Открыться чувствам и найти любовь в проекте попробует певица Злата Огневич. Тем временем канал уже начал знакомить поклонников «Холостячки» с первыми участниками. Этой осенью построить отношения со Златой попробует врач по зову сердца и настоящий романтик ― Роман Васильев. Подробнее об участнике ― в материале.

Роману 33 года, он родом из Николаева. Несколько лет назад переехал в столицу, чтобы продолжать здесь строить свою жизнь и добиваться карьерных успехов. Мужчина занимается хирургической стоматологией и обожает свою профессию, ведь помогает людям сохранять здоровье.

Пример идеальных отношений для Ромы ― его родители, которые живут в браке больше 30 лет. Мужчина мечтает о такой же счастливой семье и гармоничных отношениях.

«Я полностью готов к тому, чтобы построить крепкую семью», ― уверяет участник.

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Впечатлить Холостячку Роман собирается необычным образом ― появившись перед ней на белом коне!

Удастся ли ему получить бутоньерку первого впечатления от Златы Огневич? И согласится ли она стать его принцессой?

Не пропустите первый выпуск реалити «Холостячка»-2 17 сентября в 19:00 на СТБ!

Video: Сердце Холостячки Златы Огневич попробует завоевать стоматолог-романтик Сердце Холостячки Златы Огневич попробует завоевать стоматолог-романтик. Больше об участнике 2 сезона проекта Холостячка 2021 - читайте в материале

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