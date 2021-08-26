17 сентября 2021 года на телеканале СТБ стартует 2 сезон романтического реалити «Холостячка»! Премьера самого ожидаемого проекта осени перенесет зрителей в настоящий водоворот чувств, страстей и влюбленности. С 17 сентября и каждую пятницу мы увидим мир невероятных и незабываемых свиданий, которые будут организовывать мужчины для Холостячки Златы Огневич. Не пропустите!

Романтическое реалити «Холостячка» стартует 17 сентября в 19:00. Самые успешные мужчины Украины, завидные холостяки и настоящие красавцы будут делать все возможное, чтобы покорить сердце талантливой украинской певицы и композитора Златы Огневич. Среди претендентов на любовь главной героини — стоматолог-хирург и официант из Черновцов, который переехал в Лондон и открыл там ресторан.

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«Впервые я так сильно жду осени. Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моем сердце! Все, как в проморолике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад», — комментирует Злата.

Ведущий романтического реалити — Григорий Решетник. Он как никто другой знает, в чем секрет настоящей гармонии между мужчиной и женщиной. В проекте «Холостячка» Григорий станет надежным попутчиком Златы, который поможет лучше и больше понять мужчин. А для самих героев — другом, который не позволит упустить шанс на любовь!

С 17 сентября включайте телеканал СТБ каждую пятницу в 19:00 и наслаждайтесь невероятным романтическим путешествием с проектом «Холостячка»-2!

Video: «Холостячка»-2: известна дата старта проекта во главе со Златой Огневич Когда Холостячка 2 сезон выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Известна дата старта проекта Холостячка на СТБ. Холостячка: дата выхода со Златой Огневич

Video: «Холостячка»-2: известна дата старта проекта во главе со Златой Огневич Когда Холостячка 2 сезон выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Известна дата старта проекта Холостячка на СТБ. Холостячка: дата выхода со Златой Огневич

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