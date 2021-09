«Холостячка»-2: відома дата старту проєкту на чолі зі Златою Огнєвіч

17 вересня 2021 року на телеканалі СТБ стартує 2 сезон романтичного реаліті «Холостячка»! Прем’єра найочікуванішого проєкту осені перенесе глядачів у справжній вир почуттів, пристрастей і закоханості. З 17 вересня і щоп’ятниці ми побачимо світ неймовірних і незабутніх побачень, які будуть організовувати чоловіки для Холостячки Злати Огнєвіч. Не пропустіть!

Романтичне реаліті «Холостячка» стартує 17 вересня о 19.00. Найуспішніші чоловіки України, завидні холостяки і справжні красені робитимуть усе можливе, щоб підкорити серце талановитої української співачки і композиторки Злати Огнєвіч. Серед претендентів на кохання головної героїні — стоматолог-хірург і офіціант із Чернівців, який переїхав до Лондона і відкрив там ресторан.

Ведучий романтичного реаліті — Григорій Решетник. Він як ніхто інший знає, в чому секрет справжньої гармонії між чоловіком і жінкою. У проєкті «Холостячка» Григорій стане надійним супутником Злати, який допоможе краще і більше зрозуміти чоловіків. А для самих героїв — другом, який не дасть втратити шанс на кохання!

З 17 вересня вмикайте телеканал СТБ щоп’ятниці о 19:00 і насолоджуйтеся неймовірною романтичною подорожжю з проєктом «Холостячка»-2!

