17 сентября в 19:00 зрители СТБ станут свидетелями начала новой истории любви в проекте «Холостячка». В преддверии премьеры телеканал продолжает знакомить поклонников реалити с претендентами на сердце Златы Огневич. Одним из них стал мужчина, которому не страшно практически ничего! Построить отношения с Холостячкой попробует каскадер Павел Богда.

Павлу 30 лет, родом из города Днепр. Он один из немногих профессиональных каскадеров-универсалов в Украине. На его счету известные кинокартины, в которых он дублировал героев: «Крепостная», «Безславні кріпаки», «Червоний», «Shadow of War 2» (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) и другие. Уже дважды Павел снимался в Болливуде.

«Я горю, умираю, в меня стреляют. Профессия каскадера очень редкая и действительно опасная», – делится участник.

В Украине, по словам Павла, около 100 опытных каскадеров, и он – один из них. Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и т.д.

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Павел уверяет, что готов к серьезным отношениям и пришел на проект, чтобы завоевать сердце Холостячки.

«Я пришел на проект ради Златы. Она очень привлекательная женщина. Любит экстрим, непоседа. Мне это нравится, потому что я и сам такой», – говорит участник.

Сможет ли бесстрашный Павел покорить Холостячку с такой же легкостью, как выполняет трюки?

Не пропустите первый выпуск реалити «Холостячка»-2 17 сентября в 19:00 на СТБ!



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