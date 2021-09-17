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Претендентом на сердце Холостячки станет известный психолог и блогер

17.09.2021

На телеканале СТБ состоялась главная романтическая премьера осени второй сезон реалити «Холостячка». Открывать свое сердце чувствам будет певица Злата Огневич. И построить отношения с огненной Холостячкой попробует психолог и блогер Роман Свечкоренко. Что известно о мужчине читайте в материале.

холостячка Роман Свечкоренко

Роману 31 год. Около 4 лет он занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья. Мужчина ездит в туры по городам, собирает полные залы, разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы. Своими советами и мыслями психолог также делится с подписчиками в социальных сетях. В Instagram у Романа почти миллион фолловеров. 

Самое важное в жизни мужчины его дочь Мия, с которой он проводит практически все свободное время. 

«Быть хорошим папой – это проявлять свою любовь к ребенку через внимание. Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет», делится Роман.

Мужчина верит в любовь и в то, что проект «Холостячка» станет для него судьбоносным. 

«Для меня семья – это очень важно. И у меня вообще нет сомнений, что со Златой можно построить крепкие отношения. Уверен, у нас это получится», – смело заявляет участник. 

Какой будет первая встреча Романа со Златой? Почему мужчина уйдет со знакомства, даже не пообщавшись с Холостячкой? И есть ли будущее у этой пары?

Смотрите в 1 выпуске 2 сезона романтического реалити!

Video: Претендентом на сердце Холостячки станет известный психолог и блогер

Участником реалити Холостячка 2 сезон стал известный психолог и блогер. Больше об участнике проекта Холостячка 2 сезон - читайте в материале СТБ

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