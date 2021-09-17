Уже сегодня, 17 сентября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители станут свидетелями новой красивой истории любви — певицы и Холостячки Златы Огневич. Покорить ее сердце можно романтикой, драйвом и искренностью. Учтут ли мужчины интересы Златы при знакомстве?

Традиционно встреча Холостячки с претендентами на ее сердце состоится в формате вечеринки, где мужчины постараются завоевать первую симпатию Златы. Она познакомится с 25 участниками, после чего сделает первый выбор сердцем.

Появления мужчин обещают быть эффектными! Один из них, чтобы произвести впечатление, даже прилетит на встречу на вертолете!

«Каждый мужчина старался меня удивить. Все участники харизматичные, интересные, — раскрыла первые подробности вечеринки Холостячка. — Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь и побывать на концерте».

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Уже в первом выпуске благодаря одному из мужчин осуществится детская мечта Златы! Что же это?

«Я лично убедилась, что на проекте “Холостячка” возможно все. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу», — призналась певица.

По словам Холостячки, ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств и эмоций. Уже сегодня участники получат возможность продемонстрировать качества, которые больше всего ценит в потенциальном партнере Злата. А поможет им в этом ведущий Григорий Решетник. Кто из мужчин справится со всеми заданиями, чтобы доказать, что он — тот самый?

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Video: «Холостячка»: подробности Первой вечеринки 2 сезона Уже сегодня, 17 сентября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 1 выпуск 2 сезона проекта Холостячка. Кто покорит сердце Холостячки Златы Огневич в 1 выпуске?

Video: «Холостячка»: подробности Первой вечеринки 2 сезона Уже сегодня, 17 сентября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 1 выпуск 2 сезона проекта Холостячка. Кто покорит сердце Холостячки Златы Огневич в 1 выпуске?

Video: «Холостячка»: подробности Первой вечеринки 2 сезона Уже сегодня, 17 сентября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 1 выпуск 2 сезона проекта Холостячка. Кто покорит сердце Холостячки Златы Огневич в 1 выпуске?

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