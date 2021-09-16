Уже в эту пятницу, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени – второй сезон реалити «Холостячка». Открывать свое сердце чувствам будет певица Злата Огневич. В предвкушении 1 выпуска телеканал продолжает знакомить поклонников проекта с участниками сезона. Построить отношения с огненной Холостячкой попробует психолог и блогер Роман Свечкоренко. Что известно о мужчине – читайте в материале.

Роману 31 год. Около 4 лет он занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья. Мужчина ездит в туры по городам, собирает полные залы, разрабатывает онлайн-курсы и авторские мастер-классы. Своими советами и мыслями психолог также делится с подписчиками в социальных сетях. В Instagram у Романа почти миллион фолловеров.

Самое важное в жизни мужчины – его дочь Мия, с которой он проводит практически все свободное время.

«Быть хорошим папой – это проявлять свою любовь к ребенку через внимание. Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет», – делится Роман.

Мужчина верит в любовь и в то, что проект «Холостячка» станет для него судьбоносным.

«Для меня семья – это очень важно. И у меня вообще нет сомнений, что со Златой можно построить крепкие отношения. Уверен, у нас это получится», – смело заявляет участник.

Какой будет первая встреча Романа со Златой? Почему мужчина уйдет со знакомства, даже не пообщавшись с Холостячкой? И есть ли будущее у этой пары?

Не пропустите премьеру 2 сезона романтического реалити 17 сентября в 19:00 на СТБ!

Больше по теме: Сквозь огонь и воду к сердцу Холостячки: участником реалити стал профессиональный каскадер

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ