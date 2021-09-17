В эту пятницу, 17 сентября, в 19:00 зрители СТБ увидят Первую вечеринку 2 сезона главного романтического реалити страны — «Холостячки». Совсем скоро Злата Огневич познакомится с участниками и вручит первые бутоньерки! А пока телеканал СТБ продолжает рассекречивать претендентов на сердце Холостячки. Один из них — профессиональный болгарский теннисист Васко Младенов. Что известно об участнике — читайте в материале.

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Васко 32 года, и практически всю свою сознательную жизнь он посвятил спорту. С 16 лет выступает на высшем профессиональном уровне. Младенов — член национальной сборной, постоянный участник мировых турниров, трехкратный чемпион Болгарии по теннису, 17-кратный победитель международных соревнований ITF, а также многократный участник Кубка Дэвиса (чемпионата мира среди сборных в мужском теннисе).

«Теннис дал мне все в этой жизни, но многое и забрал», — делится Васко.

В связи со спортивной карьерой и постоянными матчами мужчина много времени проводит в путешествиях. В отношениях ему важно, чтобы у избранницы были собственные цели и схожие с ним взгляды на жизнь.

«Мой стиль жизни намного легче принять человеку, который сам его исповедует, — размышляет участник. — Насколько я знаю, Злата много путешествует и гастролирует. Она делает то, что ей нравится».

Будут ли взгляды Златы и Васко схожи? Возникнет ли химия между ними? Узнайте 17 сентября в 19:00 в первом выпуске романтического реалити «Холостячка» на СТБ! А сразу после него не пропустите ток-шоу «Как выйти замуж».

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