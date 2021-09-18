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«Холостячка»-2: Чем удивляли мужчины Злату Огневич на Первой вечеринке

18.09.2021

На реалити «Холостячка»-2 состоялась Первая вечеринка, во время которой мужчины покоряли Злату Огневич. Вертолеты, принц на белом коне, Брэдли Купер — чем еще удивляли участники Злату Огневич? Читайте, как прошел 1 выпуск проекта «Холостячка»-2.

холостячка 2021

Первым со Златой встретился основатель IT-компании Богдан Коломейко, который сразу предложил Холостячке полетать на вертолете.

Предприниматель Андрей Задворный пришел на вечеринку с подарком для Златы, который должен был больше о нем рассказать. Впрочем раскрыть пакет Андрей предложил позже.

холостячка 2021

На желтом кабриолете в компании картонного Брэдли Купера к Холостячке приехал предприниматель Влад Ясько. Мужчина подарил Злате вазон с живыми орхидеями и годовой запас шоколада, продемонстрировав тем самым, как хорошо изучил ее.

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холостячка 2021

Дизайнер Джей Алекберов предложил Злате сразу же выпить за знакомство, но от волнения не справился с бутылкой шампанского и разбил бокал. У Холостячки осталось ощущение, что встреча была скомканная и не получилось глубже узнать человека.

холостячка 2021

Стоматолог-хирург Роман Васильев явился перед Холостячкой верхом на белом коне. Оказалось, что участник на досуге занимается конным спортом. 

холостячка 2021

Бизнесмен Сергей Тарасов пригласил Злату Огневич на чайную церемонию, которую обещал провести самостоятельно.

холостячка 2021

холостячка 2021

холостячка 2021

На байках к Холостячке приехали сразу трое мужчин: музыкант Сергей Асафатов, тренер Вадим Панови актер Юрий Рудый.   

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холостячка 2021

Предприниматель Максим Тарапата подарил Злате китайский шелк и пообещал познакомить ее с китайской культурой, потому что сам живет в Шанхае. 

холостячка 2021

Фотограф Роман Еременко преподнес Холостячке раритетный пленочный фотоаппарат, чтобы запечатлевать на него совместные памятные моменты.

васко младенов

холостячка 2021

холостячка 2021

Покорять Злату Огневич прилетели мужчины из других стран: теннисист из Болгарии Васко Младенов, владелец IT-компании из Мексики Андрей Хветкевич и ресторатор из Великобритании Винченцо Дулепа.

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максим ежов

Участником в маске, который внезапно закружил Злату Огневич в танце, оказался популярный танцор Максим Ежов.

роман свечкоренко

Психолог Роман Свечкоренко устроил сюрприз Холостячке — сыграл с бендом ее любимую песню.

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холостячка 2021

Эффектным было появление профессионального каскадера Павел Богда, который «защищал» Злату от «бандитов». 

Какие еще участники пришли, чтобы побороться за сердце Холостячки? Кто получил бутоньерку первого впечатления? И как прошла церемония роз? Смотрите в полном 1 выпуске проекта «Холостячка»-2.

Video: «Холостячка»-2: Чем удивляли мужчины Злату Огневич на Первой вечеринке

Участники проекта Холостячка 2021 удивляли Злату Огневич. Что было в 1 выпуске проекта Холостячка 2 от 17.09.2021 - смотрите в материале СТБ. Больше о Холостячке 2

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