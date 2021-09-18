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Відомі учасники 2 сезону «Холостячки»: хто отримав бутоньєрку від Злати Огнєвіч

18.09.2021

Закінчилася перша Церемонія троянд 2 сезону проєкту «Холостячка». На жаль, не всі чоловіки змогли продовжити боротьбу за серце Злати Огнєвіч. Яким був вибір Холостячки і хто отримав заповітну бутоньєрку про це далі.

холостячка 2 сезон участники

Ще до Церемонії Холостячка вручила бутоньєрки відразу двом чоловікам.

Розу першого враження отримав стоматолог Роман, який виконав дитячу мрію Злати і змусив її відчути себе справжньою принцесою.

Роман Васильев

За підсумком Першої вечірки найтурботливішим і найщирішим Злата Огнєвіч визнала поліцейського Олександра. Він також отримав бутоньєрку.

Александр Борзенко

На Церемонії першу бутоньєрку Злата вручила психологу Роману. Холостячка оцінила відкритість чоловіка і захотіла продовжити з ним спілкування.

Роман Свечкоренко

Васко з перших хвилин знайомства проявив увагу до Злати. Це не залишило її байдужою і чоловік отримав бутоньєрку.

Васко Младенов

Спільна пристрасть Андрія і Злати до води не сприяла появі такої між ними. Незважаючи на це, чоловік отримав шанс поборотися за серце Холостячки.

Андрей Хветкевич

Злата захотіла краще пізнати погляди Олега на сім’ю і також вручила йому бутоньєрку.

Олег Плахотнюк

«Я не встигла пізнати тебе ближче. Але мені хотілося би. Ця троянда твоя», зізналася Злата Ігорю.

Игорь Присяжнюк

Холостячка оцінила ефектну появу Павла, хоч він і налякав її. Дівчина захотіла дізнатися чоловіка краще і вручила йому бутоньєрку.

Павел Богда

Вірш Іллі не залишив Злату байдужою і він також продовжив участь у проєкті.

Илья Закорецкий

Під час чайної церемонії Максима Злата отримала безліч позитивних емоцій. За це на Церемонії троянд вона нагородила чоловіка бутоньєркою.

максим тарапата

Між Бредлі Купером і Владом Злата зупинила свій вибір на останньому чоловікові. Різниця у віці не стала перешкодою для участі Влада у проєкті і він отримав бутоньєрку.

Влад Ясько

Хоча Вінченцо і перервав спілкування Злати з іншим учасником, Холостячка оцінила, що чоловік не чекає зручного моменту, а використовує будь-який шанс. За свою рішучість Вінченцо також отримав бутоньєрку.

винченцо дулепа

Євген зміг підкорити Злату при першій зустрічі.

«Коли ми знайомилися, ти запропонував залишити минуле, щоб почати майбутнє з чистого аркуша. Мені близька така філософія, але зараз я пропоную насолодитися цим моментом. Ця троянда твоя», поділилася з чоловіком Холостячка.

евгений селютин

З Андрієм у Злати виникла хімія з першого моменту знайомства. І хоча пізніше у неї виникли сумніви, вона повірила чоловікові і вручила йому бутоньєрку. Натомість Андрій пообіцяв в майбутньому скинути свою маску і бути відкритим.

андрей задворный

Останнім бутоньєрку отримав Богдан. Холостячка оцінила подарунок чоловіка і зазначила, що він подарував їй справжню казку.

богдан коломейко

Впевнений у собі Дмитро бутоньєрку від Злати не отримав, але Холостячка дала йому шанс. На початку наступного тижня у Дмитра буде можливість влаштувати побачення для них двох. Хто знає, чим воно закінчиться?

дмитрий шевченко

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