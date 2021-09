Відомі учасники 2 сезону «Холостячки»: хто отримав бутоньєрку від Злати Огнєвіч

Закінчилася перша Церемонія троянд 2 сезону проєкту «Холостячка». На жаль, не всі чоловіки змогли продовжити боротьбу за серце Злати Огнєвіч. Яким був вибір Холостячки і хто отримав заповітну бутоньєрку – про це далі.

Ще до Церемонії Холостячка вручила бутоньєрки відразу двом чоловікам.

Розу першого враження отримав стоматолог Роман, який виконав дитячу мрію Злати і змусив її відчути себе справжньою принцесою.

За підсумком Першої вечірки найтурботливішим і найщирішим Злата Огнєвіч визнала поліцейського Олександра. Він також отримав бутоньєрку.

На Церемонії першу бутоньєрку Злата вручила психологу Роману. Холостячка оцінила відкритість чоловіка і захотіла продовжити з ним спілкування.

Васко з перших хвилин знайомства проявив увагу до Злати. Це не залишило її байдужою і чоловік отримав бутоньєрку.

Спільна пристрасть Андрія і Злати до води не сприяла появі такої між ними. Незважаючи на це, чоловік отримав шанс поборотися за серце Холостячки.

Злата захотіла краще пізнати погляди Олега на сім’ю і також вручила йому бутоньєрку.

Холостячка оцінила ефектну появу Павла, хоч він і налякав її. Дівчина захотіла дізнатися чоловіка краще і вручила йому бутоньєрку.

Вірш Іллі не залишив Злату байдужою і він також продовжив участь у проєкті.

Під час чайної церемонії Максима Злата отримала безліч позитивних емоцій. За це на Церемонії троянд вона нагородила чоловіка бутоньєркою.

Між Бредлі Купером і Владом Злата зупинила свій вибір на останньому чоловікові. Різниця у віці не стала перешкодою для участі Влада у проєкті і він отримав бутоньєрку.

Хоча Вінченцо і перервав спілкування Злати з іншим учасником, Холостячка оцінила, що чоловік не чекає зручного моменту, а використовує будь-який шанс. За свою рішучість Вінченцо також отримав бутоньєрку.

Євген зміг підкорити Злату при першій зустрічі.

З Андрієм у Злати виникла хімія з першого моменту знайомства. І хоча пізніше у неї виникли сумніви, вона повірила чоловікові і вручила йому бутоньєрку. Натомість Андрій пообіцяв в майбутньому скинути свою маску і бути відкритим.

Останнім бутоньєрку отримав Богдан. Холостячка оцінила подарунок чоловіка і зазначила, що він подарував їй справжню казку.

Впевнений у собі Дмитро бутоньєрку від Злати не отримав, але Холостячка дала йому шанс. На початку наступного тижня у Дмитра буде можливість влаштувати побачення для них двох. Хто знає, чим воно закінчиться?

